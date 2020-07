9 koşulu İzmir’de dördüncü ayaktaki Desert Liones’i tek bırakarak altılı ganyanımın çatısını oluşturacağım. İkinci ayağa dikkat etmenizi ve fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyorum ve altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1. AYAK: Grubun istikrarlı safkanları Mehmetzade, Pist Kralı ve Tahtalı’nın mücadelesine Benli Sultan da katılabilir.

2.AYAK: Günün en zor koşusu. Bence kapatım. Önerilerim Airdop, Crazy Chick, April Blessing, Cheerleader Efect ve Börü şeklinde...

3.AYAK: Değirmenci Beyi formuna tekrar kavuştu, birinciliğin en güçlü adayıdır. Güzel yarışlar çıkaran ancak finişi önde geçemeyen Neos bugün kazanabilir. Look Star ve By Me Time bu ikiliden sonra düşünülmeli.

4.AYAK: Uygun rakipler yanında start alacak olan Desert Lioness’in kazanması bekliyorum. Rakipleri Adahan ile Libertador...

5.AYAK: Zırconıum ve Güven Han rakiplerine oranla bir adım öndeler. Firdevs Tay, Santorini Girl ile Elbruz daha geniş düşünenlere tavsiye edeceğim safkanlar...

6.AYAK: Ellibeş’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Puanlamalarda bir hayli geride. Gelirse çok cazip olur. Kapasultan, Su Melek de kesinlikle kuponlara yazılmalı. Ateşhattı pistte iyi ama yarışlarında bekleneni veremiyor. Demetcan ile birlikte sürprizde öneriyorum.