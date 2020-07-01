İstanbul’da 10 koşulu güzel bir program var. Altılı para vereceğe benziyor. Üçüncü ayaktaki Doğa Kanunu ile son ayaktaki Tekkurşun iyi koşmasını beklediğim safkanlar. Benim tercihim üçüncü ayaktaki Doğa Kanunu... Herkese bol şanslı bir gün diliyor, bugünkü altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum Ginger Snap’ın ilk startında kazanan Part Of Victory’nin ayırt edilmeden kuponlara yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ikiliden sonra Serbülent ile Egyptus...

2.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Çok atın kazanma şansı var. Mümkün olduğunca fazla at yazın, hatta kapatın. Benim önceliklerim Samothraki, Rocky For Mnm, De Femme, Miss Perfect ve Dirty Girl...

3.AYAK: Grubun en istikrarlı ismi Doğa Kanunu’nu birinciliğe yakın görüyorum. Rakipleri Çeko Dayı, Burakşah ve Calliente’dir...

4.AYAK: Cankurtbey toparlanıyor. Gergin’in son birinciliği iyiydi. Rusdamat ağır kilosuna rağmen bu grupta ağırlığını koyabilir. Duman ve Şenhan yarıştaki diğer iddialı isimlerdir.

5.AYAK: Son beş koşusunda dört ikincilik elde eden Regamour bu kez finişi önde geçebilir. Kuababa, Lord ve Mersinli rakipleridir. Sürpriz Emir Reis...

6.AYAK: Titiz ellerde bakılan Tekkurşun kazanabilecek kıvama geldi. Bu koşuda dikkat. Altın Suyu, Dağnergisi ve Aysel Ana bu safkanın rakipleridir. Luna Dancer sürpiz yapabilir.







