Eküri avantajıyla

10 koşulu Kocaeli yarışlarında beşinci ayaktaki ekürileri tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. İlk iki ayak sürprize müsait gözüküyor. Çok at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: 4 yukarı ve yaş İngilizlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Bir çok atın kazanma şansı var. Gerekirse bu ayağı kapatın. Benim önceliklerim Tlos, Star Ruby, Batumi ve Taşkesen...

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı İngilizlerin bu buluşmasında Pericles’i başta tutuyorum. Bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Hışman Çizik’li Peggy Bundy ve Plesantly Boy rakibi olur. Bu üçlüden sonra Lady Lipa, Eyvah Mehmet, Çukorovalı ve Mersinli’yi değerlendirebilirsiniz...

3.AYAK: Hüma Sultan formunu sürdürüyor. Beyaz Kule de bu grupta her zaman iş yapar. Estigeçti ve Rengül rakipleri. Sürpriz Lolan Güzeli...

4.AYAK: King Of Fire, Katmadeğer ve The Matcher arasındaki mücadele bence birinciyi belirler..

5.AYAK: Ekürileri bu koşuda bir adım önde görüyorum. Rakipleri Süvari Angel olur düşüncesindeyim. Özbilgin sürpriz...

6.AYAK: Rakiplerine oranla daha hazır durumda bulunan Dotraki ve El Rey Mundo birincilikte eşit şansa sahipler. Beornet ve Mavi Kılıç daha geniş düşünenlere tavsiyelerim.