El Nino şanslı

Dokuz koşulu Kocaeli programında ilk ayaktaki Tekfordteyfik ile dördüncü ayaktaki El Nino’yu tek olarak yazabilirsiniz. Benim tercihim El Nino’dan yana.. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, sizler için hazırladığım altılılara geçiyorum:

1.AYAK: Geçtiğimiz hafta bir yarış gören ve dördüncülükte kalan Tekfordteyfik daha iyi duruma geldi. Bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Birinciliğin en güçlü adayıdır. En yakın rakibi Aslansoylu olur düşüncesindeyim.

2.AYAK: Bence kapatılacak bir yarış ama önceliklerim Çelikmavi, Karaşövalye, Peksoyunoğlu, Gedizkaya... Yine de daha fazla at yazmanızı tavsiye ederim...

3.AYAK: Hiç koşmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu koşusunda Aşkartay favorim. Prens Cora ile Dalgalı Yele rakipleridir. İbişbey ve Aymelekcan da geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Sevgili Arek Kuyumciyan’ın El Nino’sunu ben birinciliğe yakın görüyorum. Halis Karataş faktörünü de düşünmek lazım. En ciddi rakibi son yarışını ölçü almadığım Rebel Yell’dir.

5.AYAK: Umutlu’nun son koşusu güzeldi. Gümüşkesen yavaş yavaş toparlanıyor. Sanberk de iyi duruma geldi. Bu üçlüden sonra Başkaynak, Rusdamat ve Akağaç değerlendirilebilir...

6.AYAK: Babayega üst üste iki yarışından da ikincilikle ayrıldı. Bu kez kazanabilir. Fearless Girl, Lioefe ve Mis Balkan kuponlarda bulunmalı...



