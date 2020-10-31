Epsilon hazır

9 koşulu Ankara’da beşinci ayaktaki Epsilon’u daha hazır görüyorum. Üçüncü, dördüncü ve son ayaklarda sürprizler yaşanabilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Allora hep tabelada kendine yer buluyor ama bir türlü finişi önde geçemiyor. Bugün o gün olabilir. Puro ve White Spear rakipleridir.

2.AYAK: Ünlühan, Bruce Wayne ve Zanapalı mücadelesi bence birinciyi belirler.

3.AYAK: Skyline ve Power Smeel rakiplerine oranla bir adım önde olmalarına rağmen diğer safkanların da yarışı kazanmaları sürpriz sayılmamalı. Ya bu iki safkanı yazın, ya da altı atı birden işaretleyin...

4.AYAK: Altepe, Sıkıntı Yok, Arabian Prince, Eser ve Oğlum Serkan geliri olan safkanlar. Yollaraz için de grup uygun ancak biraz kilo dezavantajı var.

5.AYAK: İlk kez koşacak olan taylar arasında Epsilon en hazır gözükeni. Issyk Kul ve Tiril Tiril en yakın rakipleri...

6.AYAK: Fahrenheit iyi durumunu sürdürüyor. Tuğalp ile İnficar rakipleri. Bu üçülüden sonra Yeşilkale ile Öktem’i tavsiye ederim.



