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HaberlerYazarlar Er Meydanı

10 koşulu Ankara’da ilk ayaktaki Er Meydanı’nı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle ikinci ayağa fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:
1.AYAK: Er Meydanı grubun en formda ismi. Bu grupta birinciliğe yakın gözüküyor. Rakip İsterseniz Arayekyi ile Daryüz’ü değerlendirin.
2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde öncelikle Flying Girl, Hazinem ve Mavikalp diyorum. Bu üç tayı da ayırt etmeden kuponlarınıza yazın. Daha geniş düşünenler Aybars, Medusa ve Yarışavcısı’nı da değerlendirebilirler.
3.AYAK: High Pressure ile Victor Wolles’in son koşularını beğendim. Taşkesen hep ön sıralarda ihmale gelmez. Tınasoğlu ve Eren Efendi’yi sürprizde öneririm.
4.AYAK: Hasafet ve Kuzey Kafkasyalı bence birincilik mücadelesi yaparlar. Bu ikiliden sonra Distant Shining...
5.AYAK: Mahsunkral çok iyi durumda. Asrasyad her geçen gün form grafiğini yükseltiyor. Altınonur müsait kilosuyla yarışa ağırlığını koyabilir. Oğlumrecep hep ön sıralara yakın yarışlarını bitiriyor. Yağmur Gözlü de kuponlarda bulunmalı.
6.AYAK: Yine maiden bir koşu. Benim sıralamam Hosli, Dilber Ağam, Büyükkale, Değirmenaltılı, Es Demirim ve Zeybekefe şeklinde...

Er Meydanı

Er Meydanı
Er Meydanı

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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