10 koşulu Ankara’da ilk ayaktaki Er Meydanı’nı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle ikinci ayağa fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Er Meydanı grubun en formda ismi. Bu grupta birinciliğe yakın gözüküyor. Rakip İsterseniz Arayekyi ile Daryüz’ü değerlendirin.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde öncelikle Flying Girl, Hazinem ve Mavikalp diyorum. Bu üç tayı da ayırt etmeden kuponlarınıza yazın. Daha geniş düşünenler Aybars, Medusa ve Yarışavcısı’nı da değerlendirebilirler.

3.AYAK: High Pressure ile Victor Wolles’in son koşularını beğendim. Taşkesen hep ön sıralarda ihmale gelmez. Tınasoğlu ve Eren Efendi’yi sürprizde öneririm.

4.AYAK: Hasafet ve Kuzey Kafkasyalı bence birincilik mücadelesi yaparlar. Bu ikiliden sonra Distant Shining...

5.AYAK: Mahsunkral çok iyi durumda. Asrasyad her geçen gün form grafiğini yükseltiyor. Altınonur müsait kilosuyla yarışa ağırlığını koyabilir. Oğlumrecep hep ön sıralara yakın yarışlarını bitiriyor. Yağmur Gözlü de kuponlarda bulunmalı.

6.AYAK: Yine maiden bir koşu. Benim sıralamam Hosli, Dilber Ağam, Büyükkale, Değirmenaltılı, Es Demirim ve Zeybekefe şeklinde...



