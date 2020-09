10 koşulu Ankara programında altılının ikinci ayağındaki Eros Daimond’un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Dördüncü ve beşinci ayakta sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Üst üste iki güzel ikincilik elde eden Dominance bu kez kazanabilecek kıvamda. Bay Bay Hepiniz ile Mir Hanlı en yakın rakipleridir. Cavaradossi de formda ama kilosu biraz kilo dezavantajına sahip.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde yarış pişkinliğine sahip Eros Diamond’un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Rakipleri Bella Perfect ve Kara Zello olur düşüncesindeyim.

3.AYAK: Monteverde, Jacobin, Vasily ve Always Forth kuponların olmazsa olmazları. Sürpriz Magfellow...

4.AYAK: İki ekürinin bulunduğu bu koşuda tüm safkanlar birbirine üstünlük sağlayabilecek durumdalar. Mümkün olduğu kadar fazla at yazmanızı öneririm.

5.AYAK: Rising Sory’nin durumunda ilerlemeler var. Corcasista, Sin, Sönmezbey ve Wild Rose da geliri olan safkanlar.

6.AYAK: Touch Of Class, Rabenda ve Kayda Değer arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Tanaka ve Dothraki sürpriz şansına sahip isimler.