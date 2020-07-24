Freude şanslı

9 koşulu İstanbul programında beşinci ayaktaki Freude’yi bir adım öende görüyorum. Denk güçlerin mücadele edeceği altılının birinci, üçüncü ve son ayağından sürpriz bir sonucun çıkmasını bekliyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son iki koşusunda dördüncü kalan Sakalaydın bu kez kazanabileceği bir grup buldu, başta tutuyorum. Düzelen Karaçelik, Mavra ve ekürisi Çelikman rakipleridir. Bu üç safkandan sonra Lokum Oğlu, Hilaleda ve Babaarif’e şans tanıyorum.

2.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Kamakaya ile son yarışını ölçü almadığım Sariduz’a eşit şans tanıyorum. Uçan Naz ile Cosmos rakipleridir.

3.AYAK: Hiç yarış kazanmamış iki yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça güç. Benim önceliklerim Kar Kız, Olivya, Race Master ve Ball Of Love... Yine de kapatanlar rahat ederler...

4.AYAK: Arts Man son birinciliği ile gücünü kanıtladı. Yine yarışın en şanslı ismi. Rakipleri Night Laterna ile Klaus. Sürpriz önerim Angel Of Death..

5.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Freude’yi bir adım önde görüyorum. Differente ve Wind rakipleridir.

6.AYAK: Günün bir diğer zorlu yarışı. İztan son koşusunu kazandı, yine finişi önde geçebilir. Haralı’nın bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Neşetim ve Buminhan da kesinlikle ihmal edilmemeli. Alsancaklı, Yolkıran, Laz Oğlum ve Cesurmirza geliri olan safkanlardır.



