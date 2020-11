9 koşulu Ankara yarışlarında ilk ayaktaki Girl Of Sun, son ayaktaki Bölükbey bir adım önde gözüküyorlar. Özellikle ikinci ve dördüncü ayaklara fazla at yazmanısı tavsiye ederim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Oldukça başarılı yarışlar çıkaran Gil Of Sun birinciliğin en güçlü adayadır. Rotasız Seyyah, Madam Chernobly ve Belanus en yakın rakipleridir.

2.AYAK: İlk kez start alacak olan 2 Yaşlı İngilizlerin bu yarışının zorlu geçmesini bekliyorum. Bence kapatım. Ancak önceliklerim Uğurtay, Kral Akın ve Determinant’tan yana...

3.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Fire Of World, Ünlühan, Yıldızhan, Trilya, Vahşikız şeklinde...

4.AYAK: Grubun etkili isimlerinden Siverek Han favorim. Son koşusunu beğendiğim Alev Topu en yakın rakibidir. Start alacak olan diğer dört safkanın da kazanma şansı olduğunu düşünüyorum.

5.AYAK: Polar Star her geçen gün form grafiğini yükseltiyor, başta tutuyorum. Siyah İnci, Sesil Hanım rakipleridir. Starm Falcon, Dothraki ve Queimada Grande daha sonraki ihtimaller.

6.AYAK: Bölükbey’in son koşusunu beğendim. Rakiplerinden bir adım önde. Canseklavi, Beşirefe ve Sabır Bey kötü koşması halinde devreye girebilecek isimler..