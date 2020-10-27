Göldem şanslı

9 koşulu Ankara’da son ayaktaki Göldem’i tek tutuyorum. İlk üç ayağın sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngilizlerin bu buluşmasında öncelikle Redardless’e şans tanıyorum. Narlıca Güzeli ve Only Respect rakipleridir. Bu üçlüden sonra Mertalibey, Dynamite Power, Day Storm ve Time Is Now’a şans tanıyorum.

2.AYAK: Ağır kilosuna rağmen bu grupta ilt atım Döver. Er Meydanı ve Gazınç rakibidir. Caize, Atlas Çiçeği ve Özyel daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Kapatmakta fayda var.

4.AYAK: Bumerang, Hafo ve Tancan Bey üçlüsüne Uçan Fil de katılabilir.

5.AYAK: Uçandede ve Orhunkaan’a eşit şans sanıyorum. Bu ikiliyi Köyağası Demir zorlayabilir.

6.AYAK: Uygun rakipler yanında Göldem birinciliğin en güçlü adayıdır. Rakip isterseniz Trace ve Kusursuz Güç’ü değerlendirin.



