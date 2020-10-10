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HaberlerYazarlar Gülüm Osman!

8 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Gülüm Osman’ı tek tutuyorum. İkinci ve son ayaklara fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:
1.AYAK: Grubun istikrarlı safkanı Thumps Up, son ikinciliğini beğendiğim Prince Anatolian, dört koşusundan üçünü kazanan Juno Moneto ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Eloin ve Kerem Eyle daha sonraki ihtimaller.
2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Özgalip, Özoyuncu, Diavasi, Ağamsın, Şef Nuri ve Büyükyankı şeklinde...
3.AYAK: Flasing Girl çok etkili yarışlar çıkarıyor. İhmale gelmez. Prior bir kazanıyor, bir gerilerde yer alıyor. Koşacağı tutarsa yine kazanabilir. Bu ikiliden sonra formunun zirvesinde olan Luna Lovegood düşünülmeli.
4.AYAK: Uygun rakipler yanında Gülüm Osman’ın kazanmasını bekliyorum. Eğer kötü koşarsa Anadolu Aslanı devreye girer.
5.AYAK: Baybaşkan, İz Bırakan ve Distant Shining arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.
6.AYAK: Günün en zor yarışı. Öncelikle Dothrakı, Touch Class, Bella Perfect, Fantastic Solution ve Eros Diamond diyorum. Daha sonra Lady Schimitz ve Mi Majör diyorum.

Gülüm Osman

Gülüm Osman
Gülüm Osman

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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