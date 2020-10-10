8 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Gülüm Osman’ı tek tutuyorum. İkinci ve son ayaklara fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Grubun istikrarlı safkanı Thumps Up, son ikinciliğini beğendiğim Prince Anatolian, dört koşusundan üçünü kazanan Juno Moneto ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Eloin ve Kerem Eyle daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Özgalip, Özoyuncu, Diavasi, Ağamsın, Şef Nuri ve Büyükyankı şeklinde...

3.AYAK: Flasing Girl çok etkili yarışlar çıkarıyor. İhmale gelmez. Prior bir kazanıyor, bir gerilerde yer alıyor. Koşacağı tutarsa yine kazanabilir. Bu ikiliden sonra formunun zirvesinde olan Luna Lovegood düşünülmeli.

4.AYAK: Uygun rakipler yanında Gülüm Osman’ın kazanmasını bekliyorum. Eğer kötü koşarsa Anadolu Aslanı devreye girer.

5.AYAK: Baybaşkan, İz Bırakan ve Distant Shining arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

6.AYAK: Günün en zor yarışı. Öncelikle Dothrakı, Touch Class, Bella Perfect, Fantastic Solution ve Eros Diamond diyorum. Daha sonra Lady Schimitz ve Mi Majör diyorum.



