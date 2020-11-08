9 koşulu İstanbul’da beşinci ayaktaki Gülüm Osman’ı birinciliğe yakın görüyorum. Altılının birinci, ikinci ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı birgün diliyor, sizler için hazırladığım yorumlara geçiyorum:

1.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde Karazeytin’i başta tutuyorum. Son koşusunu ölçü almadığım Karaçetin en ciddi rakibidir. Alsancaklı, Sonemir ve Ünalamca bu ikiliden sonra değerlendirilmeli. Acartürk sürpriz...

2.AYAK: Eküri koşma avantajına sahip Sakalaydın favorimdir. Şahinsevket ve Sinanlı kuponların olmazsa olmazları. Alemin Kralı, Reisoğlu ve Aksakal geniş oynayanlara önerilerim.

3.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngiliz dişi taylarına ait bu koşuda Mogaavo ile Silver Orbit arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu ikiliyi Anck Sunamum zorlayabilir.

4.AYAK: Carrot, Rampage ve Doğa Kanunu’nun altılılar için yeterli olduğunu düşünüyorum.

5.AYAK: Süper durumdaki Gülüm Osman’ın birinciliklerine bir yenisini daha ekleyeceğini düşünüyorum. İllüzyon yanına at yazmak isteyenlere önerim.

6.AYAK: Zor ve karışık bir yarış. Benim sıralamam Zabunhan, Centenario, Nexia, Wolf Polat, Merdokan, Demirbatur ve Sultanım şeklinde...

Bu arada Bosphorse isimli bir atçılık dergisi yayın hayatına başladı. İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan dergiye usta eller Mehmet Marangoz ile Reşat Köstem de güzel dokunuşlar yapmışlar. Dopdopu ve ilgi ile takip edilecek bir yayın olmuş, kutluyorum.



