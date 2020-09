Gürsoyhan tek

9 koşulu Ankara yarışlarında dördüncü ayaktaki Gürsoyhan’ı tek tutuyorum. Özellikle ikinci yarışın sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Bu ayağa sürpriz bir safkan olan The Best Of Time ile başlıyorum. Az farkla tabela dışı kaldığı son yarışı fena değildi. Bu grupta her zaman iş yapabilecek James rakibidir. Puro, Bartolomeo, Taşkesen ve Bordo Mavi daha sonraki ihtimallerdir.

2.AYAK: Üst üste iki ikincilik elde eden Açık Kırmızı, son koşusunu kazanan Altınonur ve formunu devam ettiren Güvenağa kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Fahrenheit, Özayberk ve Çakırali’yi geniş düşünenler değerlendirebilir.

3.AYAK: Anadolu Aslanı, Gülüm Osman ve Glitzy arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

4.AYAK: Grubun formda ismi Gürsoyhan’ı tek tutuyorum. Sun Of Day ve Robin Son rakip arayanlara önereceğim safkanlardır.

5.AYAK: İlk kez start alacak olan üç yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde sırasıyla Zabira, Şef Nuri, Destanyazar, Çeperhan ve Yiğit Lamih’e şans tanıyorum.

6.AYAK: John Coffey, Peekboo, Şahin Han ve Atıcı Bey bu yarışta öne çıkan safkanlar.