Harun Baba şanslı

9 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Harun Baba’yı bir adım önde görüyorum. İkinci ve üçüncü ayaklara fazla at yazmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: İstikrarlı koşan Tumbul Çiçeği’ni başta tutuyorum. Belalı Tumbul ve Atik Atik rakipleridir. Bu üçlüden sonra Pirsus ve Bidanem değerlendirilmeli.

2.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde start alacak olan altı safkanın da kazanma şansı var. Kapatın gitsin...

3.AYAK: Ağır kilosuna rağmen formunu sürdüren Expectancy favorim. White Spear ile Babaoktay rakipleridir. Speed Force ile Polar Star sürpriz şansını sahipler.

4.AYAK: Harun Baba ile Ergüçlü arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Ben rakibine oranla 4 kilo daha avantaja sahip Harun Baba’yı bir adım önde görüyorum.

5.AYAK: Kumma iki kez start aldı, ikisinde de finişi önde geçti. Yine kazanmaması için bir neden yok. Cankatan en yakın rakibidir. Şef Nuri bu iki safkanın mücadelesinden yararlanabilir.

6.AYAK: Nartın Kılıcı’nın eli kulağında... Yarışın en şanslı ismi. Black Metal sert rakibi. Bu iki safkandan sonra Cagner ve Dynamite Power düşünülmeli.