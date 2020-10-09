Hawking şanslı

Bugün İstanbul’da fazla kalabalık olmayan 8 koşulu bir programla karşı karşıyayız. Ben ikinci ayaktaki Hawking’i tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Üçüncü ve son ayaklarda sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:Bugün İstanbul’da fazla kalabalık olmayan 8 koşulu bir programla karşı karşıyayız. Ben ikinci ayaktaki Hawking’i tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Üçüncü ve son ayaklarda sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:1.AYAK: Son üç koşusundan ikisini kazanan ve formunu koruyan Queen Lily’i başta tutuyorum. Ayçiçeği ile Age Of Hearst rakibidir. Sürpriz Ark Royal...2.AYAK: Hawking hep iyi yarışlar çıkarıyor ama bir türlü kazanamıyor. Bu kez finişi önde geçmesini bekliyorum. Rakipleri Baydemar ile My Billionaire...3.AYAK: Özgür Fatih ile Tekkurşun’un bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Karaçetin ile Subike rakipleridir. Sürpriz Sungurlu...4.AYAK: Kalite safkan Pastoral Senfoni’nin gücü malum. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Hatta Hawking’i tek geçmeyi düşünmezseniz bu safkanı tek bırakıp altılınızı oluşturabilirsiniz. Rakipleri Arts Man ile Rampage...5.AYAK: Yetim Ahmet, Aksakal, Acıdilli Fatih ile Onurluefe kuponlarda bulunması gereken safkanlardır.6.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Aybartay, Es Esmerim, Orman Esintisi, Türksoylu, Çakmak ve Hikmetfırtınası şeklinde.



