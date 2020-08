Helecan şanslı

10 koşulu Bursa’da beşinci ayaktaki Helecan’ı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Üçüncü ve son ayağın sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez start alacak olan üç yaşlı Arap taylarının bu buluşmasında Daraba ön plana çıkıyor. En ciddi rakibi Yakacan olur düşüncesindeyim. Bu iki taydan sonra Altınkuruş...

2.AYAK: Üst üste iki yarış kazanan Brave Prince yine şanslı. Karamürselli en yakın rakibidir. Team Master, Çakırın Kızı ve Startay da geliri olan safkanlar.

3.AYAK: Ağır kilosuna rağmen önce Kayı Ovası ve kendini bulan Turkish Legend diyorum. Ring of Fire da rakiplerinin en ufak hatasını affetmez. Sürpriz As De Cour ile Dragic...

4.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça güç. Mümkün olduğu kadar fazla at yazın. Gerekirse kapatın...

5.AYAK: İlk kez start alacak olmasına rağmen Helecan’ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Cihanın Gülü’nün de iyi hazırlıkları var, Helecan’ın kötü koşması halinde ilk devreye girecek safkan... Gökböri ve Sultannaz sürprizcilere tavsiye edeceğim safkanlar..

6.AYAK: Bir diğer zor yarış. Benim sıralamam Canımbabam, Asarcıklı, Babaarif, Göldem, Çetinsu, Tuğalp ve Beratbey şeklinde...