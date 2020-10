8 koşulu İstanbul programında dördüncü ayaktaki Hızlı Ahmet’in iyi koşmasını bekliyorum. İlk ve ikinci ayaklar sürprize müsait görünüyorlar. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Şahinşevket tabelaya yakın yarışlarını bitiriyor, bu kez uygun grupta kazanabilir. Sancaktar ve Ulubatur sert rakipleridir. Sinanlı da formunu sürdürüyor. İhmale gelmez. Bu dört safkandan sonra Alemin Kralı, Yoldaşhan, Asteroid ve Reisoğlu değerlendirilmeli.

2.AYAK: Nitrox bir koşu gördü ve daha iyi duruma geldi. Başta tutuyorum. Red Cloud her an kazanabilecek durumda. Lion Empire, Influencer ve Kocavezir de yarışın iddialı isimlerinden.

3.AYAK: Laz Oğlum son yarışında çok iyi koştu. Aynı yarışını tekrarlarsa yine kazanabilir. Oğlumvolkan, Yurthan ve Yolkıran geliri olan safkanlar. Sürpriz Alsancaklı.

4.AYAK: Hızlı Ahmet’i bir adım önde görüyorum. Tek ciddi rakibi Bosna Hersek olur...

5.AYAK: Fiero Mo çok iyi durumda. Birincilikte de oldukça şanslı. Light Of Darkness, Tivatlı ve Sailor Man rakipleri.

6.AYAK: Magic Man ve La Querda arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.