9 koşulu İstanbul yarışlarında ikinci ayaktaki Huma Sultan’ı rakiplerine oranla daha şanslı görüyorum. Altılımın çatısını bu safkanı tek bırakarak oluşturacağım. Altılının birinci ve son ayakları sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Ağır kilosuna rağmen Ulubatur öncelikle şans tanıdığım isim. İstikrarlı yarışları devam eden Ildır Esintisi rakibidir. Bu ikiliden sonra Demirşimşeği, Daloğlu ve Caize’ye şans tanıyorum. Karaçelik ve Gülbike daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Lizbon’un son koşusunu çok beğendim. Egyptus ile Doğu Prensi rakipleri olur. Ağrı Kasırgası da iyi durumda ama biraz kilo dezavantajı var.

3.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde Huma Sultan’ı bir adım önde görüyorum. Rakipleri Junior Baron ve Winner Gets It All’dır.

4.AYAK: Yollarız, Sülünbike ve Korkmazefe kuponlarda bulunmalı derim. Aliço ile O Bir Reis sürpriz...

5.AYAK: Alaska ve Juggernaut grubun en formda isimleri. Bu ikiliyi Believe In Me zorlayabilir.

6.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde sırasıyla Küçük Demirkırım,, Şehlevent, Alemin Kralı, Aslansütü, Muhsin ve Şahin Tepesi’ne şans tanıyorum.