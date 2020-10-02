İdilkız formda

9 koşulu İstanbul’da üçüncü ayaktaki İdilkız’ı birinciliğe yakın görüyorum. İkinci ve son ayaklar sürprizle sonuçlanabilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum.

1.AYAK: Son koşusunu beğendiğim ve formunu daha da ilerleten Bana Müsade’nin bu yarışta iyi koşmasını bekliyorum. Rakipleri Karaçelik ile Yetim Ahmet olur düşüncesindeyim.

2.AYAK: İstikrarlı koşan Buzkralı, uygun rakipler bulan Beyhakan ve Atik Yıldız altılının olmazsa olmazları. Silent River, Çörekçi, Zıvaraklı ile Günal Sultan daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: Start aldığı üç yarışından da zaferle ayrılan İdilkız bir kez daha finişi önde geçebilir. En ciddi rakibi Yenersultan...

4.AYAK: Formda safkanların bir araya geldiği bu yarışta sıralamam Megaloman, Yiğitcem, Key Of Magic ve Raul şeklinde...

5.AYAK: Her koşusu bir öncekinden daha iyi olan Ertegi favorimdir. Kafkasım, Alevsaçan ve Aslışahane rakipleridir.

6.AYAK: 4 yaşlı Arapların bu buluşmasında sürpriz gerçekleşebilir. Benim önerilerim Sevinsevil, Delibinnur, Karavaş, Altın Zele, Sarı Handan ve Aynira sıralamasıyla...



