İki günde 5591 lira

Son iki günde altılı ganyanda tam isabet sağladık. Önce Pazar günkü İstanbul altılısını bularak 4 bin 404 lira, ardından pazartesi günkü Şanlıurfa altılısını doğru tahmin ederek 1187 lira, toplamda ise 5591 lira kazandırdık. Güle güle harcayın.

Bugün 10 koşulu İstanbul’da gerçekten zorlu bir program var. Ben ikinci ayaktaki Samsun’u tek bırakarak altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle son ayağın sürprizle sonuçlanacağını düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Her geçen gün form grafiğini yükselten Süslü Güzel’i başta tutuyorum. Hasret Köprüsü ile bu yarışta iyi koşacağına inandığım Yeğenim Toprak rakipleridir. Oğlum Batuhan sürpriz...

2.AYAK: Halis Karataş’ın bineceği Samsun’u rakiplerine oranla bir adım önde görüyorum. Yanına at düşünenler Yenersultan, Gökçebayır ve Çığgüzeli’ni değerlendirebilir...

3.AYAK: Bi Turbo’nun işleri iyi. Gezegen düzeldi. Yurtyapan, Güldürgüldür ve Özgünstone geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Hawking, My Billionaire, Cheri Cheri Lady ve Pendragon kuponlarda bulunması gereken isimler.

5.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı Arap taylarına ait bu koşuda sıralamam Ernaz, Eze Eze, Kayasel, Kafkasım ve Gökçestar şeklinde.

6.AYAK: Çok at yazmakta yarar var. Ben önce Gizemnaz, Süslü Hanım ve Aynira diyorum. Daha sonra Altın Suyu, Demiryıldız, Arte ve Kurdele...