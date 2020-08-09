İkinci ayağa dikkat

9 koşulu güzel bir İstanbul programı var. Ben bugün beşinci ayaktaki Azmantor’u tek bırakarak altılımın çatısını oluşturacağım. Altılının ikinci ayağını ise zorlu bir yarış olduğu için kapatacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum.

1.AYAK: Onatkan’ın son iki koşusu güzeldi. Bu rakipler yanında başta tutuyorum. Düzelen Aslansütü, formunu bulan Kralonur ihmale gelmezler. Bu üçlüden sonra Alsancaklı, Beyaz Adam, Uğursel ve Bawepir diyorum.

2.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak zor. Ben olsam kapatırım. Ancak önceliklerim Akdeniz Fırtınası, Mengüalp, Kargo, Bersun Ateşi, Yurthan ve İlk Karabedir şeklinde.

3.AYAK: Start, Anadolu Aslanı ve Best Friend ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Karkız, Maça Kızı ve Dragon Born geniş düşünenlere önereceğim isimler.

4.AYAK: Bouvet ilk startında kazanabilir. My Skyscraper ve İce Breaker rakipleri. Maticon ve Annus Mirabius sürpriz.

5.AYAK: Son koşusunu beğendiğim Azmantor’u bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Miss Perfect en ufak hatasını affetmez.

6.AYAK: Bosna Hersek formunun zirvesinde, birinciliğe uzanması sürpriz sayılmamalı. Oğlum Fatih ve Kubilaybey rakipleridir.



