İlk ayakta Kelemer

10 koşulu İzmir yarışlarında ilk ayaktaki Kelemer’i bir adım önde görüyorum. İkinci, üçüncü ve beşinci ayaklara fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Uygun rakipler bulan Kelemer birinciliğin en güçlü adayıdır. Kızılhan, Yarımada ve Şanslı Kafkas yanına at düşünenlere önereceğim safkanlardır.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 3 yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde sırasıyla İskender, Lion Lord, Felicita, Back Stoorm, Soul Of The Time, Jaliyah Aurelya ve Boğaç Efe’ye şans tanıyorum...

3.AYAK: Grubun en formda ismi Koçulaş’ı başta tutuyorum. Varolhan, Steel Claw de geliri olan safkanlar. Sürprizlerim Power Off, Yahyahan ve The Black Stallion...

4.AYAK: Eşit şans tanıdığım Körebe, Over All ve İpekkız mücadelesi bence birinciyi belirler...

5.AYAK: Günün en zor yarışı. Mümkün olduğu kadar çok at yazmakta yarar var. Kapatırsanız da olur.. Benim önceliklerim Tuğalp, Rüzgarberk, Canyoldaş, Tatarkan ve Destroyter...

6.AYAK: Rakiplerine oranla daha ön plana çıkan Khan Of The Sea ve Beatiful Dreamer ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Janımsın ve Fearless Flame daha fazla at yazmak isteyenlere tavsiye edeceğim taylardır.