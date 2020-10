İlk ayakta Özoyuncu

10 koşulu Ankara’da ilk ayaktaki Özoyuncu’yu tek tutuyorum. Altılının birinci, ikinci ve son ayaklarına fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Son üç yarışından ikisini kazanan birinde ikiliyi tamamlayan Özoyuncu devam eden formuyla birinciliğin en güçlü adayıdır. Yiğit Lamih tek ciddi rakibidir. Sürpriz Şef Nuri...

2.AYAK: Yeterli yarış pişkinliğine sahip Handassa ile her geçen gün daha iyi duruma gelen Büyükkale ön planda tutulması gereken taylardır. Bizim Reis, Kral Bakırca ve Medusa geliri olan safkanlar. Sürpriz Şef Sultan...

3.AYAK: Bence zorlu bir yarış. kapatmakta fayda var. Az at yazmak isterseniz Expectancy, Romolo, Atıcı Bey ve Secret Blood’u değerlendirin.

4.AYAK: Döver ve Caize daha ön plana çıkan safkanlar. Bu ikiliden sonra Gazınç, Canım Çidem ve Temizkaan derim

5.AYAK: Grey Kurt’un bu yarışta iyi koşmasını bekliyorum. Kocaalp ile Final Song rakipleri.

6.AYAK: Günün zor yarışlarından biri. Benim sıralamam Bahçe, Küçükağa, Memocandır, Göktekinkızı, Zorkale ve Saçansoy şeklinde...