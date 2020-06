İlk iki ayağa dikkat

9 koşulu Ankara’da altılı ganyanın ilk iki ayağı zorlu gözüküyor. Günün sürpriz teki olarak ise size üçüncü ayaktaki El Tigre’yi tavsiye ediyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, bugünkü altılı ganyan yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde sıralamam Renk Farkı, Ashera, Aybüke, Thumbs Up, No Drama ve Sour Times şeklinde...

2.AYAK: Son ikinciliğini beğendiğim Demirkurt birinciliğin en güçlü adayıdır. Hoppala Ege ve Magicin Gosha rakipleridir. Bir önceki koşusu güzel olan Fast Runner ve grubun istikrarlı safkanlarından Baba Çağlar daha sonraki ihtimallerdir. Sürpriz Jabel...

3.AYAK: İlk startı olmasına rağmen bu yarışa iyi hazırlandığını duyduğum El Tigre’nin iyi koşmasını bekliyorum. Rakipleri Ünlü My Daughter ve Prens Hira’dır...

4.AYAK: Hiç yarış kazanmamış arap taylarının bu buluşmasında Memo Ağa favorim. Canfaruk ve Ağamsın da kesinlikle kuponda bulunması gereken taylardır... Sürpriz Şınin..

5.AYAK: Sun Of Day kendini buldu. Flaying Bird de çok başarılı yarışlar çıkarıyor. Anka ve Panchmahal bu ikiliden sonra tutulması gereken safkanlar...

6.AYAK: Oktayınoğlu, Göklerin Gülü ve Aydankız ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Cömertoğlu bu safkanların hata yapması halinde devreye girebilirler. Sürpri Yılmaz Hoca, bomba Selda Hanım...