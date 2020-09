İlk startında Trinetta

10 koşulu Ankara’da ilk ayaktaki Trinetta’yı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle ikinci ve son ayaklara fazla at yazacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Ekip arkadaşlarımın pistteki görünümünü beğendiği Trinetta’yı birinciliğe yakın görüyorum. İlk kez start alacak taylar olduğunu göz önüne alanlar Yıldız Tozu, Beat The Stars ve End Of Trouble’yi de değerlendirebilirler.

2.AYAK: Son dördüncülüğü ile toparlandığını gösteren Pastor’u başta tutuyorum. Hep tabelanın etrafında yarışlarını bitiren Zanapalı, formda jokeyiyle Dallas ve düzelen Heymarja rakipleridir. James ile Stari Grad geliri olan safkanlardan.

3.AYAK: Hawking ile Order Of The Rose arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu ikilinin arasından My Perfection sıyrılabilir.

4.AYAK: Eski günlerinden biraz uzak olmasına rağmen The Last Romance’ı başta tutuyorum. Rakibi Flashing Girl olur düşüncesindeyim. Sürpriz Miss Helin...

5.AYAK: İlk kez start alacak iki yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde sırasıyla War Leader, Battle Angel, Yavuzum, Beratım ve Flash Past’a şans tanıyorum.

6.AYAK: Zor bir yarış. Kapatmakta yarar var. Önceliklerim Berkuk, Arabian Prince, Beyaz Adam ve Haralı şeklinde...