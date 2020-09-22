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10 koşulu Ankara’da ilk ayaktaki Trinetta’yı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle ikinci ve son ayaklara fazla at yazacağım. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Ekip arkadaşlarımın pistteki görünümünü beğendiği Trinetta’yı birinciliğe yakın görüyorum. İlk kez start alacak taylar olduğunu göz önüne alanlar Yıldız Tozu, Beat The Stars ve End Of Trouble’yi de değerlendirebilirler.
2.AYAK: Son dördüncülüğü ile toparlandığını gösteren Pastor’u başta tutuyorum. Hep tabelanın etrafında yarışlarını bitiren Zanapalı, formda jokeyiyle Dallas ve düzelen Heymarja rakipleridir. James ile Stari Grad geliri olan safkanlardan.
3.AYAK: Hawking ile Order Of The Rose arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu ikilinin arasından My Perfection sıyrılabilir.
4.AYAK: Eski günlerinden biraz uzak olmasına rağmen The Last Romance’ı başta tutuyorum. Rakibi Flashing Girl olur düşüncesindeyim. Sürpriz Miss Helin...
5.AYAK: İlk kez start alacak iki yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde sırasıyla War Leader, Battle Angel, Yavuzum, Beratım ve Flash Past’a şans tanıyorum.
6.AYAK: Zor bir yarış. Kapatmakta yarar var. Önceliklerim Berkuk, Arabian Prince, Beyaz Adam ve Haralı şeklinde...

İlk startında Trinetta
İlk startında Trinetta
İlk startında Trinetta

Afşın Yakuboğlu
Afşın Yakuboğlu
ayakuboglu@milliyet.com.tr
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