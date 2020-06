İstanbul’da bugün yine 11 koşulu bir yarış heyecanı yaşayacağız...Dördüncü ayaktaki Justice For All’ı tek bırakarak altılımın çatısını oluşturacağım. İkinci ve son ayaklar biraz sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Lion Of Baby Lion önde numara götürüp yarışı bitirmeye çalışacak. Yakalanmazsa bu gruba üstünlük sağlayabilir. Çok iyi durumda olduğunu öğrendiğim Cambaz en sert rakibidir. Bu ikiliden sonra In The Navy ve Longstar düşünülebilir. İnvisible Woman uygun grupta koşuyor ancak biraz kilo dezavantajı var...

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizlerin maiden koşusunda Mister Ra, Titanium, Gerenimo ön plana çıkan isimler. Janımsın, Race Channel, Tara Street, Ferman geliri olan safkanlar...

3.AYAK: Doğa Kanunu, diğer rakiplerinden oldukça farklı. Formu da gayet iyi. Tek dezavantajı ağır kiloya sahip olması. Silk Road, Gold Polat, Volta ve Trevi Fauntain devreye girer.

4.AYAK: Son yarışında yol bulamaması nedeniyle ikincilikte kalan Just For All’ın bu kez daha iyi koşmasını bekliyorum. Rakipleri Secret Lover ile Magnum Opus...

5.AYAK: Ekip arkadaşlarım Juggernaut’ı oldukça övdüler. Ben de ilk tay olarak değerlendirdim. Ama koşunun maiden olduğu unutulmamalı. Koçovalı, Beyond Expectation, Mersinli ve Golden Age daha sonraki ihtimaller.

6.AYAK: Maiden koşularla birlikte sürprizin çıkması muhtemel bir yarış... Benim önceliklerim Göklerin Gülü, Islah, Bonjour El Samawi, Özdoğa ve Aloysha...