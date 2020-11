Kalkandere şanslı

8 koşulu İstanbul’da üçüncü ayaktaki Kalkandere’yi birinciliğe yakın görüyorum. İlk, ikinci ve dördüncü ayaklara fazla at yazmanızı öneriyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Bye Bye Lullaby, Vivaldi Storm ve Smart Girl öncelikle düşünülmesi gereken safkanlar. Legend Of Love, Josephine ve Gİnger Snap daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Laz Oğlum formunu koruyor. Mehtar en yakın rakibi. Uygun grupta Yeşilkale de kesinlikle ihmale gelmez. Milyoner ve Yolkıran da geliri olan safkanlar.

3.AYAK: Kalkandere çok iyi yarışlar çıkarıyor. Birinciliğin en adayıdır. Brentwood en yakın rakibidir.

4.AYAK: Formda safkanların biraraya geldiği bu mücadelede Bumerang, Sensizim, Spread The Joy, Alpha Kurt, Kasalina ve Aragona şanslı gördüğüm safkanlar.

5.AYAK: Sharpa çok iyi durumda. Birincilikte de oldukça şanslı. Rakipleri Yamanlarbeyi ile Zabun.

6.AYAK: Sevinsevil ve Hanamichi rakiplerine oranla daha ağır basıyor. Bu ikilinin mücadelesinden Sancaktar yararlanabilir.