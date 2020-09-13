Kar Kız şanslı

10 koşulu İstanbul’da dördüncü ayaktaki Kar Kız’ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Altılının ilk ve son ayaklarına fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İlk kez koşacak olan 3 Yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Bu nedenle ben bu ayağı kapatacağım. Az tayla bu ayağı geçmek isteyenler Altın Kalpli, Hürgobak, Nesli ve Manasınanası’nı değerlendirebilirler.

2.AYAK: Aslan Adam, Curtaralo mücadelesine Grashof ile Carrot da katılabilir.

3.AYAK: Ağır kilosuna rağmen son koşusunu beğendiğim Umutlu’yu başta tutuyorum. İstikrarlı yarışlar çıkaran Bişkekhan ihmale gelmez. Bu ikiliden sonra Ertemiz ve Budakhan diyorum.

4.AYAK: Grubun en formda safkanı Kar Kız’ı birinciliğe yakın görüyorum. Rakipleri Annus Mirabius ile Ser Pehlivan...

5.AYAK: Long Runner ve Finense arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Sürpriz Mister Görkem...

6.AYAK: Sürpriz yaşanabilecek bir yarış... Benim sıralamam Şehlevent, Tekkurşun, Cömertoğlu, Yolkıran, Alsancaklı, Malibunun Oğlu ve Beyaz Adam...





