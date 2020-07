Kayasel şanslı

İstanbul’da bugün 9 koşulu çok kalabalık olmayan bir program var. Ancak program kalabalık olmamasına rağmen zor gözüküyor. Her koşuda bir kaç safkanın kazanma şansı var. Tek başına ön plana çıkan bir isim yok. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Bu yarışa iyi hazırlıkları olan Kayasel’i birinciliğe yakın görüyorum. Rakipleri Çelik, Ertegi ve Kubilaybey’dir. Sürpriz Beşkazalı.

2.AYAK: Son yarışını ölçü almadığım ve durumunda ilerlemeler olan Azmantor’u başta tutuyorum. Miss Perfect adeta tırnağının ucunda. De Femme ve Goldenpass da kuponlarda bulunmalı...

3.AYAK: Gökhan Kocakaya’nın bindiği Last İmpact’un son birinciliğini beğendim. Steel Man de istikrarlı koşuyor. Üstünde Karataş’ın da olduğu gözardı edilmemeli. Zlabıtor ve The Derwish geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Start alacak 5 safkanın da geliri var. Ancak önceliğim Uçan Fil ve Fearless Action’dan yana...

5.AYAK: Sülünbike son 5 yarışında üç birincilik elde etti. Bu grubu geçmemesi için bir neden yok. Karagül Beyi, Karaçelik ve Egenin Aslanı rakipledir.

6.AYAK: Sürprize müsait bir yarış. Önce Shauri, Smart Girl ve Bye Bye Lullaby diyorum. Daha sonra ise Vaya Bien, Snow Girl ve Tatlı Bahar’ı tavsiye ediyorum. Sürpriz Halley olabilir...