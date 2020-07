9 koşulu İzmir yarışlarında altılı ganyanın beşinci ayağındaki Kayı Ovası’nı birinciliğe yakın görüyorum. Özellikle ikinci ayak sürprize müsait bir yarış gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: King Jim Key’in son yarışını kesinlikle ölçü almayın. İkinci yarışı çok güzeldi. Ardından başarılı olamadı ama bu koşuya iyi hazırlandığını duydum, dikkat! Grubun uygunluğu ile Bay Akdemir en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Hüsni’yi öneririm. Sürpriz Mestan Efe...

2.AYAK: Günün en zor yarışı. Çok at yazmakta yarar var. Ben önce Kara Dere, Çağkar, Hovarda, Sungurlu ve Marmara Beyi diyorum. Daha sonra ise Ovakaya, Milyoner, Ildır Rüzgarı ve Şanlı Kafkaslı’yı tavsiye ediyorum.

3.AYAK: Atakan Abi son yarışından beşinci çıktı, bu kez çok daha iyi koşacaktır. Spning River, King Winner, Gray Wolf, King Dadaş ve Cool İmage de geliri olan safkanlar.

4.AYAK: Has Karaca çok iyi yarışlar çıkarıyor. Bildenhan ve Romeo da kesinlikle kuponlarda bulunmalı. Sürpriz My Sultan...

5.AYAK: Kayı Ovası rakiplerine oranla bir adım önde. My Royal Sun ve Angeletta en ufak hatasını affetmez. Sürpriz Akarca Khan...

6.AYAK: İlk iki yarışından ikincilikle ayrılan By The Time birinciliğin en güçlü adayıdır. Field Star, Winters Love ve Son Of Yavuz rakipleridir.