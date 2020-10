10 koşulu İstanbul yarışlarında dördüncü ayaktaki King Man Go’nun iyi koşmasını bekliyorum. Üçüncü ve altıncı ayaklardan bir sürpriz çıkabilir. Bu ayaklara fazla at yazmakta yarar var diyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Son koşuları başarılı olan Akkula favorim. Pistteki görüntüsü iyi olan ve formunu koruyan Yetim Ahmet rakibidir. Bodrum Kalesi ve Hilaleda ihmale gelmezler. Sürpriz rakiplerine oranla biraz daha kilo dezavantajına sahip Karaçelik.

2.AYAK: Atikçiçeği ve Hecemine rakiplerine oranla daha şanslılar. Bu ikiliden sonra sürpriz safkan Kaynarca’yı değerlendirin.

3.AYAK: Yeşilkale çok iyi durumda. Keza, Taçsız Kral da öyle. Daloğlu, Atik Atik ve Canımbabam da kuponlara yazılmalı derim.

4.AYAK: Son koşusunu ölçü almadığım King Man Go birinciliğin en güçlü adayıdır. Fire Of World ve Alihan rakipleridir.

5.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı Arap taylarının bu mücadelesinin zorlu geçmesini bekliyorum. Benim sıralamam Muslih Ağa, Şühela, Kelkitli ve Zabira şeklinde.

6.AYAK: Sürprize müsait bir yarış. White Ocean favorim. Samothrakı, Sevmek Zamanı, Ilsa Versailles rakipleridir. Sürpriz Wild Ocean ve Sensiz Olmaz...