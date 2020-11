9 koşulu Ankara yarışlarında dördüncü ayaktaki King Serkan’ı bir adım önde görüyorum. Altılının ilk ve son ayakları diğer koşulara oranla zorlu gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Angel Spirit’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Pamphylia için grup uygun... Royak Chick hep ön sıralarda yer alıyor, ihmale gelmez. Bu üçlüden sonra Touch Of Class, Win The Lady ve Ünsalhan diyorum.

2.AYAK: İlk kez start alacak olan 2 yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde Şapşığ, Zirkon, Power Rhtym ve Gölge ilgimi çeken taylar.

3.AYAK: Sevilsevin grubun en formda safkanı. Şkiptar en ciddi rakibi. Elife Anne yarışın sürprizini gerçekleştirebilir, dikkat! Aydankız da geliri olan safkanlardan.

4.AYAK: King Serkan’ı bir adım önde görüyorum. Rakipleri Grayocean ile Baba Hancı...

5.AYAK: Yeşildalga, Uçandede ve Kumma mücadelesi bence birinciyi belirler.

6.AYAK: Zorlu bir yarış. Think Positive, Ceyar ve Angel Of Love öncelikle düşünülmesi gereken isimler. Wu Zetian ve Kocaalp daha sonraki ihtimaller.