Kinowa şanslı

10 koşulu Bursa yarışlarında üçüncü ayaktaki Kinowa’yı birinciliğe yakın görüyorum. Beşinci ve altıncı ayaklar denk güçlerin mücadelesi olacaktır. Bu ayaklara fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Hiç yarış kazanmamış iki yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde Spice One, Dafne The Girl ve Lover arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Bu üçlüden sonra Silent Rain’i değerlendirin.

2.AYAK: Maxbueno’nun sondan bir önceki koşusu güzeldi. Sonra altıncılıkta kaldı. Bu kez müsait grupta iş yapabilir. Rakipleri önce Herdes ve Karamürselli, sonra Grafin olabilir.

3.AYAK: Kinowa, sürekli tabeladan düşmüyor. Ancak bu kez kazanabileceği bir grup buldu. Biriniciliğe yakın görüyorum. Rakip isterseniz Obrada ile Ünlüoğlu’nu değerlendirin.

4.AYAK: Son iki yarışında beklentilere tam cevap veremeyen Queen Of Proti favorim. Ağa Dadaş, Ring Of Fire ve Kayı Ovası rakipleridir.

5.AYAK: Maiden koşuda favoriyi bulmak oldukça zor. Benim sıralamam Excavition, Leydi Esperanzo, Stem Cells, Kızıl Türe, Brave Ela ve Shadow Laura şeklinde...

6.AYAK: Yarissa formunu koruyor. Malakka da her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Aslansütü, Çılgın Ejder, Özgürfatih ve Oğulcanım bu grupta her zaman iş yaparlar.