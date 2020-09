Köçek ve Spercer

10 koşulu Ankara’da dördüncü ayaktaki Köçek ile beşinci ayaktaki Spencer birinciliğe yakın gözüküyorlar. Altılının ilk ayağı ile son ayağına fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde fazla ön plana çıkan bir safkan yok. Kapatılacak bir ayak gibi gözüküyor. Az atla bu ayağı geçmek isteyenlere önerilerim Sour Times, Oko Moye, İmogen, Sin ve Boel şeklinde...

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı İngilizlerin bu buluşmasında Stopper favorim. Corcasista ile Mi Victoria rakibi. Keep On Dreaming ile Savaş Bey daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: Kalagay, Kösef, Onarbey ve Ağamsın yarışta şanslı gördüğüm safkanlar. Sürpriz Hedefigör ile Başol...

4.AYAK: Köçek grubun en formda safkanlarından. Birinciliğe oldukça yakın gözüküyor. Rakip Tekkurşun ile Kışmasalı...

5.AYAK: Üç yarışını da birincilikle bitiren Spencer’in bu kez de kazanması bekliyorum. Rakip isterseniz Akabba Göktuğ’u değerlendirin...

6.AYAK: Maiden koşuda sırasıyla Touch Of Class, Olinda, Eros Diamond, King Atlas, Tanaka ve Bet’e şans tanıyorum.