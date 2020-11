9 koşulu İstanbul’da ilk ayaktaki Küçük Joker’i bir adım önde görüyorum. İkinci ve son ayakta sürpriz gerçekleşebilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum:

1.AYAK: Yeterli yarış pişkinliğine sahip Küçük Joker’i bir adım önde görüyorum. Kafkasım en yakın rakibidir. Ceylanhan ve Neniş sürpriz...

2.AYAK: Ağır kilosuna rağmen öncelikle Sinanlı diyorum. Makrıköy ile Poyrazyeli de kuponlarda bulunmalı. Bu üçlüden sonra Günbike, Lokum Oğlu ve Sancaktar’ı değerlendirebilirsiniz.

3.AYAK: Magic Man ile Winner Man ön plana çıkan safkanlar. Girl Of Sun ile The Last Lion rakipleridir.

4.AYAK: Kaanberk grubun en formda safkanı, başta tutuyorum. Aynalıçarşı sert rakibidir. Fırtınalı Deniz, Aymelekcan ve Nedret geliri olan safkanlar.

5.AYAK: Start, Raul ve Opera arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

6.AYAK: Yurthan müsait kilosuyla oldukça şanslı. Barut ve Ciğerdelen rakipleridir. Geniş oynayanlar Fırtınakasım ile Fotokızı’nı değerlendirebilir. Sürpriz ağır kiloya sahip Subike..