9 koşulu Kocaeli’nde altılımı sürpriz bir tekle kuracağım, son ayaktaki Kusursuz Güç’ü tek olarak bırakacağım. Yine ikinci ayağa fazla at yazmanızı öneririm. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Günden güne form grafiğini yükselten Big Name ilk atım. İstikrarlı koşuları ile dikkat çeken Bozbağ Beyi en yakın rakibidir. Uğurhan ile Nıkkı Run da kuponlarda olması gereken safkanlardır. Sürpriz Lambuka ile Yarış Beyi...

2.AYAK: Birbirine denk güçlerin bu mücadelesinde Tekfordteyfik, Vitara ve Seldanınoğlu kesinlikle birlikte değerlendirilmeli. Bu üçlüden sonra Feyat Baba, Uçanbilgin, Özbilgin ve Tezcanlı diyorum...

3.AYAK: Son koşusunu ölçü almadığım Enjoy’u başta tutuyorum. Ova Kartalı ve Humbara rakibidir. Her yarışı başarılı olan İnto da ihmale gelmez. Sürpriz Sideli...

4.AYAK: Mourinho, Steel Brothers ve Kuzey Yağmuru mücadelesi bence birinciyi belirler.

5.AYAK: Son koşusunu beğendiğim ve iyi durumunu koruyan Babayega birincilikte ilk şansı tanıdığım safkandır. Strata’nın bu yarışa titizlikle hazırlandığını duydum. Pamuk Baba, Lioefe ve Neyzen sürpriz yapabilecek kıvamdalar. Ağır kiloya sahip Silgle Car sürpriz.

6.AYAK: Son dördüncülüğü ile toparlandığını gösteren Kusursuz Güç’ün bu yarışta iyi koşacağını düşünüyorum. Alyayla, Ayşerose ve Fatihin Gülü rakipleridir. Sürpiz önerim Allıyarim ile Nalezen...