Kutup formda

9 koşulu Bursa yarışlarında ilk ayaktaki Zdravets ile üçüncü ayaktaki Kutup’un iyi koşmasını bekliyorum. Diğer dört ayakta da sürprizler yaşanabilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun en formda safkanı Zdravets birinciliğin en güçlü adayıdır. Airman ile Startay rakipleridir.

2.AYAK: Hiç yarış kazanmamış üç yaşlı İngiliz taylarının bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor. Benim sıralamam Attendo Vido, Cyrus, Demirbatur, Radyocu Kız, Wild Princesse ve Saraylı Kız şeklinde...

3.AYAK: Kutup uygun rakipler buldu. Bu grupta kazanması normal sonuçtur. Rakip isterseniz Kaftan ile Goben’i değerlendirin.

4.AYAK: Lupo Uno, Journalist As De Cour, Hosli ve Wounded kuponlarda bulunmalı. Sürpriz King Of Fire ile Spread The Joy...

5.AYAK: Koşuları pek tatminkar olmayan safkanların biraraya geldiği bu koşuda Storm Rose, Janımsın, Sini Köşk, Dağların Dansı kuponların olmazsa olmazları. Sugan Man ve Foxie Lady da geliri olan safkanlar...

6.AYAK: Durumunda düzelmeler olan Yeşil Gözlüırmak ilk atım. Mor Yağmur ile Calibe Tay rakipleri. It May Rain, Uçan Abla ve Malakka geniş oynayanlara tavziye edeceğim safkanlar.