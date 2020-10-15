10 koşulu Ankara yarışlarında beşinci ayaktaki Lion Child’i bir adım önde görüyorum. Altılının birinci, ikinci ve son ayaklarında sürpriz gerçekleşebilir. Bu ayaklara fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Açık Kırmızı ve Silvertay öncelikle şans tanıdığım safkanlar. Beşirefe, Beyaz Adam ve Aybet de kuponlarda bulunmalı. Sürpriz Kopkaptar...

2.AYAK: Çok atın kazanma şansı var. Benim sıralamam Arzu Gelin, Kaçer kızı, Kınalı Sultan, Gürler Kızı, Gökçekız, Aladini ve Değirmenaltılı şeklinde...

3.AYAK: Şahin Han ve Maicon mücadelesine Tipitip de katılabilir.

4.AYAK: Güvendik’in son koşusunu ölçü almıyorum. Bu kez daha iyi koşar. Özakbey, Sapadere ve Sıryiğit yarıştaki iddalı diğer isimlerdir.

5.AYAK: Yeterli yarış pişkinliğine sahip Lion Child’ı bir adım önde görüyorum. Rakibi Skyline olur düşüncesindeyim.

6.AYAK: Prenses Derya grubun en formda safkanı. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Agrin ile Sevinsevil rakipleridir. Buğu, Karabiberim ve Ezhanım daha sonraki ihtimaller.



