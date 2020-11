9 koşulu İstanbul yarışlarında ikinci ayaktaki Lion Of Babylon’u tek tutuyorum. Altılının özellikle son ayağını sürprize müsait görüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Oueen Derya her geçen gün form grafiğini yükseltti, son yarışını da kazandı. Bugün de birincilikte oldukça şanslıdır. Light Of Darkness tekrar toparlandı, yine yarışın iddialı isimlerindendir. Bu ikiliden sonra istikrarlı koşuları ile dikkat çeken Sundown’ı öneririm. Sürprizciler Special One, Ball Of Love ve Cool Silver’ı değerlendirebilir.

2.AYAK: Lion Of Babylon’un müsait rakipler yanında kazanmasını bekliyorum. Eğer beklediğim gibi koşmazsa Juno, Harput Rüzgarı ve Heart Of The King devreye girerler.

3.AYAK: Arifço çok formda, yine birinciliğin en güçlü adayıdır. Kilo avantajına sahip Akdamar en ciddi rakibidir. Bu ikiliden sonra Korkmazefe, Sinanlı ve Duman’a şans tanıyorum.

4.AYAK: Etyopyalı’nın son koşusunu ölçü almayın, bu kez çok daha iyi koşacaktır. Kingdom Of Fire için grup uygun, kazanabilir. Lady Maya ve Enver de kuponlarda bulunmalı derim.

5.AYAK: Yeterli yarış pişkinliğine sahip Red Cloud favorim. Bir yarış gören ve formunu ilerleten Darbe rakibidir. Aynı şekilde Brown Pilot ve Piccolo ihmale gelmez.

6.AYAK: Zorlu bir yarış. Üç yaşlı Arapların bu mücadelesinde ben sırasıyla Gardal Gülü, Ceyda Hatun, Güneşin Gülü, Buniyabir, Ateşin Gözü, Balsema ve Süper Bird’e şans tanıyorum.