9 koşulu İstanbul yarışlarında üçüncü ayaktaki Long Runner ile son ayaktaki Finesse’nin iyi koşmasını bekliyorum. Özellikle altılının ikinci ayağı sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: İki ikinciliğinin ardından finişi önde geçerek kazanan Sapadere’yi başta tutuyorum. Yarışları tatminkar olmamasına rağmen pistteki görüntüsü güzel olan Süslü Güzel ile istikrarlı koşan Süpermen de kuponlarda bulunmalı. Kazanlı, Onuktan ve Atlıkağan geliri olan safkanlar.

2.AYAK: Bence günün en zor yarışı. Kapatmakta yarar var. Az at düşünenlere Aslanseda, Turbonun Gülü, Uçan Kız, Bersun Ateşi önerilerim.

3.AYAK: Long Runner’ın gücü malum. Yine birinciliğin en güçlü adayıdır. Rakip arayanlara Ulan Batur’u tavsiye ederim.

4.AYAK: Start alacak olan taylardan ilk altısının bence kazanma şansı var.

5.AYAK: Yarışları tatminkar olmayan Sozopol’un bu koşuya iyi hazırlandığını duydum. Takibinde yarar var. Powerman, Kingsman ve Lord Of Game kuponların olmazsa olmazları.

6.AYAK: Finesse etkili jokeyiyle kazanmaya oldukça yakın. Zafer Ateşi ile Mister Görkem rakipleri.