Bugün 8 koşulu İstanbul yarışlarında güzel ve heyecanlı koşular izleyeceğiz. Ben dördüncü ayaktaki Long Runner’ı tek tutuyorum. Özellikle ilk ve beşinci ayakların sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde önceliklerim Queen Lily, Smart Girl ve Ayçiçeği... Ancak diğer safkanların da az veya çok kazanma şansları var. Bu ayağa mümkün olduğu kadar çok at yazmanızda fayda var.

2.AYAK: Laz Oğlum ve Shehzade sizlere ilk önerilerim. Bu ikiliden sonra Eküriler, Pexuss ve Serdengeçer’i değerlendirebilirsiniz.

3.AYAK: Zafer Ateşi’nin son koşusu muhteşemdi. Yine birincilikte şanslı. Şampiyon Pastarol Senfoni günden güne toparlanıyor. Finesse de bu grupta her zaman iş yapar. Mister Görkem ve Hasafet sürpriz..

4.AYAK: Long Runner’ın kalitesi malum. Yine birinciliğin en güçlü adayıdır. Ulan Bator ikili için düşünülebilir.

5.AYAK: Yine zorlu bir yarış. İlk kez koşacak tayların mücadelesinde benim sıralamam Efe Diyarı, Deniz Alp, Altınbartın, Kızılvazo, Hayaleden ve Miroğlum şeklinde...

6.AYAK: Aryaliva formunu koruyor. Gülhatmi ve Şirinmişirin altılılarda muhakkak bulunmalı. Geniş düşünenlere Gülhatmi ile Süper Bird’ü öneririm.



