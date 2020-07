Manidar şanslı

8 koşulu Bursa’da beşinci ayaktaki Manidar’ı bir adım önde görüyorum. İkinci ve son ayaklar biraz zorlu gözüküyor. Herkese bol şanslı birgün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Üst üste iki ikincilik elde eden Kopahiya kazanacak kıvamda. Birinciliğin en güçlü adayıdır. Durumunda ilerlemeler olan Vector ile ilk startında göz dolduran Leydi Esperanza en yakın rakipleridir. Bu üçlüden sonra Balkan Rüzgarı ile Miss Arya’yı öneririm.

2.AYAK: Ay Çiçeği çok iyi durumda, başta tutuyorum. Nilgün Sultan grubun en formda safkanlarından. Lady Maya da istikrarlı koşuyor. Bianca Bianca da muhakkak kuponlarda bulunmalı. Bu dört safkanı değerlendirdikten sonra Persian Rose ve Heroes yazılabilir...

3.AYAK: Maça Kızı ve Earth And Gray arasındaki mücadele bence birinciyi belirler.

4.AYAK: Az at koşuyor ama hepsinin kazanma şansı var. Benim sıralamam Birdello, Tomiris, Nestor ve Jettay şeklinde.

5.AYAK: Her koşusu bir önceki koşusundan daha iyi olan Manidar’ı bir adım önde görüyorum. Rakipleri Tuğtekin, Yurttay ve Başkaynak olur düşüncesindeyim.

6.AYAK: Günün en zor yarışlarından biri. Öncelikle İşinibilir, Islah, It My Rain, Aslansütü diyorum. Daha sonra Kuzen, Şekersultan ve Karazeytin’i değerlendirin...