Bugün size Fransa Bordeaux Le Bouscat yarışlarını yorumlayacağım. Programın ilk yarışında Cheik Mohammed ekürisi ön plana çıkıyor. Özellikle bu ekürinin son üç yarışından zaferle ayrılan safkanı Amyr Du Soleil’in birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma gelince:Bugün size Fransa Bordeaux Le Bouscat yarışlarını yorumlayacağım. Programın ilk yarışında Cheik Mohammed ekürisi ön plana çıkıyor. Özellikle bu ekürinin son üç yarışından zaferle ayrılan safkanı Amyr Du Soleil’in birinciliğe uzanmasını bekliyorum. Altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma gelince:

1.AYAK: Etkili yarışları ile ilgi çeken Frohsim’i başta tutuyorum. Yaklaşık üç aydır start almamasına rağmen istikrarlı koşan Fantastic Spirit en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Again Music değerlendirilmeli...

2.AYAK: Şartlı üç yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde American Beach ile Raamez rakiplerine oranla bir adım önde gözüküyorlar. Ancak diğer dört safkanın da kazanma şansı var.

3.AYAK: Grubun en istikrarlı ismi Mr Satchmo, favorimdir. Rakipleri Aubevoye, Diamond Vendome ile Cnicht... Sürprizciler Joe Francis’i değerlendirebilir.

4.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 4 yaşlı Arapların bu koşusunda sırasıyla Al Efreeta, Dinya De Monlau, Mzoon, Ragaa ve Chafika’ya şans tanıyorum.

5.AYAK: Mensen Ernst 70 gün süre ile koşmamaktan etkilenmezse birinciliğe uzanabilir. Bir hafta önce yarış kazanan Influx rakibi.

6.AYAK: Denk güçlerin bu mücadelesinde favoriyi bulmak oldukça zor, kapatmakta yarar var.



