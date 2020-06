Son günlerde tahminlerimiz fena gitmiyor. Bir kaç altılı bulmanın yanında bazı bomba atları da okuyucularımıza duyurduk. Bunlardan en sonuncusu cuma günü altılımıza tek olarak verdiğimiz Lion Guard’dı. Bizi yanıltmadı. Önde aldığı numarayı kaptırmadan finişi önde geçti. Ganyanı da 32.45 verdi. Bundan da büyük keyif aldık. İlgililerini de kutluyorum. Bu arada mail gönderip, mesaj atıp bizi kutlayan okuyucularımıza da teşekkür ediyorum. Bizim işimiz duyduklarımızı size iletmek, tutturmanız için elimizden geleni yapmak. Unutmayın, “Milliyet kazandırır”... Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun formda isimleri George Best, Vicky Baron, Smart Girl ve My Brayd ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Feyman Abi, Etyopyalı, Ağrı Kasırgası, Cibo Han daha sonraki ihtimaller.

2.AYAK: Yusure Gelin son üçüncülüğüyle forma giydiğini kanıtladı. Hasret Köprüsü ve Nedret ilk startlarında bile etkiliydiler. İlk kez koşacak olan Süslü Güzel’e de dikkat edin. İyi hazırlıkları var. Sürpriz Lydia..

3.AYAK: Awarenes, Marakay, She Is The One ve Only For You mücadelesi birinciyi ortaya çıkaracaktır.

4.AYAK: Kuzey Kafkasyalı kazanabileceği bir grupta koşuyor. Rakipleri After Forever ile Lupo Uno...

5.AYAK: Önce İlsum, sonra Günbilen... Bu ikilinin ardından Eze Eze...

6.AYAK: Bu yarıştan sürpriz çıkabilir. Benim değerlendirmem sırasıyla İzbırak, Arifço, Baba Yavuz, Ciğerdelen, Kadeş, Demiryıldız...