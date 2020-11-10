Miskin düzeldi

Bugünkü Ankara yarışlarında 9 koşulu bir program var. Ben ilk ayaktaki Miskin’i bir adım önde görüyorum. Altılının ikinci ve üçüncü ayaklarından sürpriz çıkabilir, dikkat! Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Yarışları vasat olsa da düzelen Miskin’in iyi koşacağını düşünüyorum. Rakipleri Ayza Hanım, Defneyaprağı ve Büyük Kanan olur düşüncesindeyim.

2.AYAK: Zor bir yarış. Sırasıyla ilk altı atın kazanma şansı var.

3.AYAK: Bir başka zor yarış. Koşuda az at var ama hepsinin performansı birbirine yakın. Ancak öncelikle Scepter, Blinding Light ve Captan Swing...

4.AYAK: Selkut, Onurluefe ve Akarnejat arasındaki mücadele bence birinciyi belirler. Çakmanşah da iyi durumda ama biraz kilo dezavantajı var.

5.AYAK: Secret Blood en iyi durumda olan safkan. Kanekonun Oğlu ile Uçan Fil rakipleri. Sürpriz Eloin...

6.AYAK: Arabian Prince favorim olmakla birlikte Güzel Çocuk, Gazınç ve Döver de kuporlarda bulunmalı derim.