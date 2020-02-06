Üzüntümüz sonsuz... Çok sevdiğim bir dostu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Hayata gözlerini yuman Korhan Zilcioğlu kardeşimi bugün öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nden ebediyete uğurlayacağız... Allah rahmet eylesin... Başta can dostum Atahan Zilcioğlu olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

İşimizin gereğine gelince... Bugün İzmir'de beşinci ayaktaki My Royal Sun'ı tek tutuyorum. Rakibi White Hart Lane'dir... Herkese bol şanslı bir gün diliyor, sizler için hazırladığım altılılara geçiyorum: