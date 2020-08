9 koşulu İzmir’de dördüncü ayaktaki My Sultan’ı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. Özellikle ikinci ayağın zor olduğunu düşünüyorum. Üçüncü ve beşinci ayaklardan da sürpriz çıkabilir. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Üst üste iki üçüncülük elde eden Son Mahsül bu kez kazanıp maidenden çıkabilir. Günden güne daha iyi duruma gelen Aybartay en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra yeterli yarış pişkinliğine sahip olan Sehergül ile ilk kez koşacak olmasına rağmen Demirçene düşünülebilir.

2.AYAK: Günün en zor koşusu. Ben bu ayağı kapatacağım. Öncelikle şans tanıdığım isimler Real King, Gideregider, Airdop, The Mailman ve Last Princess...

3.AYAK: Cazip bir atı öncelikle vereceğim... O da Wait For It... Bu yarışa iyi hazırlandığını duydum, dikkat! Aksakallı ile ekürisi Calliente en yakın rakibidir. Can Dadaş, Doga Kanunu ve Sevent Sense geliri olan safkanlar...

4.AYAK: Ağır kilosuna rağmen eküri koşma avantajına sahip My Sultan’ın bu yarışı iyi koşmasını bekliyorum... Rakibi Kelemer olur düşüncesindeyim...

5.AYAK: Yine cazip bir tayla başlayacağım, Romolo... Coldgray, By The Time, Neos, Shi is My Baby ve Değirmendere Beyi geliri olan safkanlar...

6.AYAK: Pekkurt Beyi ve Ağrılı Hanım rakiplerine oranla daha ağır basıyorlar. Alperenağa, Ayza ve Serin Dalga kötü koşmaları halinde devreye girerler...