9 koşulu Ankara’da üçüncü ayaktaki Narlıca Güzeli’ni bir adım önde görüyorum. Altılının ilk iki ayağına fazla at yazmakta yarar var düşüncesindeyim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Düello’nun son ikinciliğini beğendim. Mourinho ile Akıncı sert rakipleridir. Bu üçlüden sonra Conterder ile Spartacus düşünülmeli.

2.AYAK: Silvertay formunu sürdürüyor. Bu grupta da her zaman iş yapar. Atiksoylu kuponlarda muhakkak bulunması gereken isimdir. Beyaz Adam, Taşeron, Yıldızbakan ile Energin geliri olan safkanlar.

3.AYAK: Bir yarış gördükten sonra koştuğu ikinci yarışında başarılı bir üçüncülük elde eden Narlıca Güzeli’ni ilerleyen formuyla birinciliğe yakın görüyorum. Yeterli yarış pişkinliğine sahip Dragon Pearl rakibidir. Magic End bir üçüncü tay düşünenlere önereceğim isimdir.

4.AYAK: Oğlumrecep, Golden King, Avan ve İnficar ayırt edilmeden kuponlara yazılmalı. Sürpriz Altınonur.

5.AYAK: Gökçekız ve İlham Perisi mücadelesine cazip bir safkan olan Termeli Kızı katılabilir.

6.AYAK: Beat The Start bir yarış gördü ve kıvamına geldi, favorimdir. Epsilon ile Hell Storm sert rakibleridir. Battle Angel bu üç taydan sonra değerlendirilmeli.