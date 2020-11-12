10 koşulu Ankara’da üçüncü ayaktaki Nartın Kılıcı’nı bir adım önde görüyorum. Altılının ikinci ayağı sürprize müsait gözüküyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili görüşlerime geçiyorum.

1.AYAK: Sözmenbey’in bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Blood Diamond, Triple Huge ve Fast Fantastic rakipleridir.

2.AYAK: Günün en zor yarışı. Sıralamam Asil Rüzgar, Beyaz Adam, Dizdarım, Atılgan Kuruş, Babadağınoğlu, Er Meydanı şeklinde...

3.AYAK: Gökhan Kocakaya’nın bineceği Nartın Kılıcı’nı ilerleyen formuyla birincilikte oldukça şanslı görüyorum. Bu safkanın en yakın rakibi Golpodin olur düşüncesindeyim. Tay yarışı olduğunu göz önüne alanlar Ip Man ile Şanlıtay’ı da değerlendirebilir.

4.AYAK: Tumbul Çiçeği, Gergin, Kadhan ve Babaarif kuponlarda olması gereken safkanlardır.

5.AYAK: Regardless, Sudoku ve Yavuzum arasındaki mücadele bence birinciyi belirler...

6.AYAK: Dynimate Power ilk startında dördüncü oldu. Bu kez daha hazırlıklı. El Sheikh ve Mustan rakipleri. İncitanesi ile Jhohwick de geliri olan safkanlar..



