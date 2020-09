Niğbolu tek

9 koşulu İstanbul yarışlarında dördüncü ayaktaki Niğbolu ön plana çıkıyor. Özellikle son iki koşu sürpize müsait görünüyor. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Grubun en istakrarlı safkanlarından olan Javelin favorim. Son koşusunu beğendiğim Ferit Baba en yakın rakibidir. Bu ikiliden sonra Faranelli düşünülmelidir. Sürpriz rakiplerine oranla biraz daha ağır kiloya sahip Aşkartay...

2.AYAK: Ters bir atla altılıma gireceğim, Bleve İn Me... Bu safkana dikkat edin. Zlatıbor, Kerem Eyle ve Lions Rose kuponlarla olması gereken atlar. Geniş oynayanlar Makarnacı Çocuk ile Uğur Bubam’ı yazabilirler.

3.AYAK: Hiç yarış kazanmamış 2 yaşlı tayların bu mücadelesinde Queen Derya ve Bush Dancer ön plana çıkan isimler. Bu ikiliyi Javelin zorlayabilir.

4.AYAK: Uygun rakipler yanında Niğbolu’nun iyi koşacağına inanıyorum. Şahin Şevket ile Alemin Kralı bu safkanın kötü koşması halinde devreye girebilirler.

5.AYAK: Çok hazır gözükmeyen Centenario dışındaki safkanların az ya da çok kazanma şansları var. Çok at yazmanızda yarar var...

6.AYAK: 2 yaşlı İngiliz dişi taylarına ait zor bir yarış. Benim sıralamam Dokuzuncu Senfoni, Lokum, Red Cloud, Latifa Two, Special One ve Duty Beauty şeklinde...